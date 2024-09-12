Iran risparmia milioni di euro con la produzione catalizzatori locali

I catalizzatori sono importanti prodotti strategici nel campo delle industrie petrolchimiche, che vengono utilizzati nelle industrie petrolifere, del gas e petrolchimiche e in alcune altre industrie chimiche. Negli ultimi anni, gli esperti iraniani e le aziende basate sulla conoscenza sono riusciti a localizzare l’industria dei catalizzatori nel paese. Secondo Parstoday, Sayed Saeed Sadeghi, amministratore delegato della società iraniana basata sulla conoscenza che ha progettato questo catalizzatore, ha dichiarato: Questa società è stata in grado di eliminare il costo astronomico di diciotto milioni di euro per questo prodotto sotto le sanzioni e di produrre un prodotto interamente iraniano. ad un ottavo del prezzo.



Sadeghi ha annunciato che il periodo dall'inizio dei lavori alla produzione finale di questo prodotto sarà di 10 mesi e ha aggiunto: Il monopolio di questo prodotto era nelle mani degli Stati Uniti e di diversi paesi europei, ma ora anche l'Iran ha acquisito questa conoscenza .

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