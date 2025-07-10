  1. Home
  2. servizio
  3. Asia

Hamas acconsente al rilascio di 10 prigionieri sionisti

10 luglio 2025 - 13:07
News ID: 1706489
Source: ABNA24
Hamas acconsente al rilascio di 10 prigionieri sionisti

Il movimento di resistenza islamica palestinese "Hamas" ha acconsentito al rilascio di 10 prigionieri sionisti al fine di garantire il trasferimento degli aiuti e la cessazione della guerra genocida.

Secondo l'agenzia di stampa internazionale AhlulBayt (AS) - Abna - "Taher Al-Nunu", un alto membro del movimento Hamas, ha dichiarato: "Hamas ha acconsentito al rilascio di 10 prigionieri sionisti per garantire il processo di trasferimento degli aiuti nella Striscia di Gaza e la cessazione delle aggressioni nemiche."

Parlando con Al Jazeera, ha aggiunto: "Il movimento Hamas sta mostrando grande flessibilità nei colloqui in corso a Doha e sta cooperando con le parti mediatrici."

Al-Nunu ha chiarito: "Hamas, al fine di garantire il trasferimento degli aiuti a Gaza e la cessazione della guerra genocida, ha acconsentito al rilascio di 10 prigionieri sionisti presenti a Gaza."

Ha sottolineato: "Questo round di negoziati sta affrontando grandi sfide e Hamas ha una posizione ferma riguardo ai requisiti fondamentali di qualsiasi accordo con il regime sionista, e al primo posto di questi c'è il ritiro completo dalla Striscia di Gaza e la completa cessazione delle aggressioni."

L'alto membro del movimento Hamas ha aggiunto: "Sottolineiamo l'importanza di fornire garanzie internazionali e la chiave per esercitare una vera pressione sul regime sionista per porre fine alla guerra, se esiste la volontà politica necessaria, è nelle mani dell'America."

342/

Your Comment

You are replying to: .
captcha