Hamas acconsente al rilascio di 10 prigionieri sionisti

Secondo l'agenzia di stampa internazionale AhlulBayt (AS) - Abna - "Taher Al-Nunu", un alto membro del movimento Hamas, ha dichiarato: "Hamas ha acconsentito al rilascio di 10 prigionieri sionisti per garantire il processo di trasferimento degli aiuti nella Striscia di Gaza e la cessazione delle aggressioni nemiche."

Parlando con Al Jazeera, ha aggiunto: "Il movimento Hamas sta mostrando grande flessibilità nei colloqui in corso a Doha e sta cooperando con le parti mediatrici."

Al-Nunu ha chiarito: "Hamas, al fine di garantire il trasferimento degli aiuti a Gaza e la cessazione della guerra genocida, ha acconsentito al rilascio di 10 prigionieri sionisti presenti a Gaza."

Ha sottolineato: "Questo round di negoziati sta affrontando grandi sfide e Hamas ha una posizione ferma riguardo ai requisiti fondamentali di qualsiasi accordo con il regime sionista, e al primo posto di questi c'è il ritiro completo dalla Striscia di Gaza e la completa cessazione delle aggressioni."

L'alto membro del movimento Hamas ha aggiunto: "Sottolineiamo l'importanza di fornire garanzie internazionali e la chiave per esercitare una vera pressione sul regime sionista per porre fine alla guerra, se esiste la volontà politica necessaria, è nelle mani dell'America."

