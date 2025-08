Reazione di Mohsen Rezaei agli ultimi sviluppi in Siria

Secondo l'agenzia di stampa AhlulBayt (AS) - Abna - l'ex comandante dell'IRGC durante la guerra imposta, ha reagito agli ultimi sviluppi in Siria e allo scoppio di conflitti militari in quel paese.

Mohsen Rezaei, nel suo account sulla rete sociale X, riferendosi ai recenti sviluppi in Siria, ha scritto: "Pace attraverso la forza" significa: perdonate il Golan, accettate le condizioni di Tel Aviv, aprite le porte all'America e non protestate se venite bombardati. Questa è la nuova e non scritta legge della regione. Arabi, svegliatevi!