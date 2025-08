Baghaei: L'approccio dell'Europa alla Siria è un chiaro esempio di manipolazione della realtà

Secondo l'agenzia di stampa AhlulBayt (AS) - Abna - Ismail Baghaei, portavoce del Ministero degli Affari Esteri, in reazione alla dichiarazione del SEAE che ha descritto l'aggressione militare del regime sionista contro la Siria come "escalation di tensione sul suolo siriano", ha scritto: "L'Unione Europea ha descritto la chiara aggressione militare di Israele come 'escalation di tensione sul suolo siriano', abbandonando così persino la pretesa di aderire ai principi etici."

Ha chiarito: "Questo è un chiaro esempio di manipolazione della realtà e di occultamento della 'complicità' sotto l'apparenza della 'diplomazia'."

Baghaei ha aggiunto: "L'Iran, con una gloriosa storia di resistenza all'aggressione e ai comportamenti illegali, rifiuta categoricamente gli approcci selettivi e i doppi standard."

Ha anche scritto: "Come sempre, siamo con il popolo siriano e sosteniamo ad alta voce la sovranità nazionale e l'integrità territoriale della Siria."