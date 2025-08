Secondo l'agenzia di stampa internazionale AhlulBayt (AS) - Abna - il Ministro degli Esteri della Repubblica Islamica dell'Iran ha pubblicato un rapporto sul suo account sulla rete sociale X riguardo alla sua conversazione di ieri sera con i Ministri degli Esteri dei tre paesi europei (Regno Unito, Germania, Francia) e l'Alto Rappresentante per la politica estera dell'UE.

Seyed Abbas Araghchi ha scritto sulla rete sociale X (Twitter): "Ieri sera ho avuto una videoconferenza con i Ministri degli Esteri dei tre paesi europei (E3) e il responsabile della politica estera dell'Unione Europea, durante la quale ho espresso chiaramente i seguenti punti: Sono stati gli Stati Uniti a ritirarsi dall'accordo raggiunto nel 2015 dopo due anni di negoziati e con il coordinamento dell'UE, non l'Iran; ed è stata l'America che ha lasciato il tavolo dei negoziati questo giugno, optando invece per l'opzione militare, non l'Iran."

"Qualsiasi nuovo ciclo di negoziati sarà possibile solo se la controparte è pronta per un accordo nucleare equo, equilibrato e basato su interessi reciproci."

"Se l'Unione Europea e i tre paesi europei vogliono avere un ruolo, devono agire in modo responsabile e abbandonare la politica obsoleta di minaccia e pressione, inclusa la minaccia di attuare il meccanismo di 'snap-back', per il quale non hanno alcuna base morale o legale."