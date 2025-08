Segretario Generale di Hezbollah: Le armi della Resistenza sono la garanzia della sicurezza del Libano contro le minacce israeliane

Secondo l'agenzia di stampa internazionale AhlulBayt (AS) - Abna - Sheikh Naim Qassem, Segretario Generale di Hezbollah, in un discorso alla cerimonia di commemorazione del "Martire Ali Karaki (Abulfazl), uno dei comandanti di Hezbollah", ha sottolineato: "La Resistenza (i combattenti di Hezbollah) ha impedito agli occupanti di raggiungere Beirut durante la battaglia di 'Awli al-Ba's' (la recente guerra del regime sionista contro il Libano)."

Ha chiarito: "La Resistenza è fedele ai termini dell'accordo di cessate il fuoco, ma Israele non lo è stato, e il mondo intero è testimone (della non adesione degli occupanti)."

Sheikh Naim Qassem ha affermato: "Hezbollah ha attuato completamente l'accordo di cessate il fuoco a sud del fiume Litani, e il governo libanese ha dispiegato le forze armate per quanto ha potuto."

Il Segretario Generale di Hezbollah ha sottolineato: "Noi, come governo libanese, Hezbollah e tutti i combattenti della Resistenza, abbiamo attuato tutte le clausole dell'accordo, ma Israele non ha attuato nessuna delle clausole."

Sheikh Naim Qassem ha aggiunto: "Tutto il mondo riconosce che Israele ha violato l'accordo di cessate il fuoco 3800 volte."

Il Segretario Generale di Hezbollah ha proseguito: "Loro (i sionisti) hanno capito che l'accordo era nell'interesse del Libano e per questo hanno chiesto una modifica dell'accordo e si sono mossi verso pressioni sul campo per poter attuare i cambiamenti desiderati."

Ha detto: "Oggi l'America ha proposto un nuovo accordo, il che significa che tutte le aggressioni e le violazioni dell'accordo negli ultimi otto mesi, a quanto pare, non sono affatto avvenute (l'America ha completamente ignorato tutte le aggressioni del regime sionista e le continue violazioni dell'accordo di cessate il fuoco)."

Il Segretario Generale di Hezbollah ha dichiarato che l'unica scusa per questa aggressione è il disarmo di Hezbollah, perché loro (gli americani) vogliono disarmare la Resistenza per rassicurare Israele.

Sheikh Naim Qassem ha chiesto perché Israele ha aggredito la Siria e l'ha presa di mira con i suoi attacchi, mentre nessun pericolo minaccia questo regime in quel paese.

Ha aggiunto che vogliono impedire qualsiasi movimento che possa trasformarsi in resistenza all'espansionismo israeliano nella regione e colpire tutto ciò che potrebbe diventare un pericolo per loro.

Il Segretario Generale di Hezbollah ha sottolineato che il governo americano è coordinato con Israele in questa guerra e sta cercando di espandere la sua influenza nella regione.

Sheikh Naim Qassem ha poi fatto riferimento alla recente guerra imposta di dodici giorni dal regime sionista e dagli Stati Uniti contro l'Iran, affermando: "Perché Israele ha attaccato l'Iran con il pretesto del nucleare, mentre tutti gli ispettori (dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica) hanno dimostrato che il programma nucleare iraniano è pacifico? È diventato chiaro che l'obiettivo di Israele è distruggere l'Iran, ma Teheran è riuscita a vincere."

Il Segretario Generale di Hezbollah ha sottolineato che Israele è espansionista e un pericolo reale.

Sheikh Naim Qassem ha poi fatto riferimento agli sviluppi in Libano, affermando: "Noi, come movimento Hezbollah e movimento Amal, comprendiamo che la Resistenza e la comunità che la sostiene, il Libano e tutte le sue comunità, si trovano di fronte a una minaccia esistenziale."

Ha sottolineato: "Oggi siamo di fronte alla minaccia di Israele e dei bracci israeliani che potrebbero essere usati in altri luoghi, il che è il più grande pericolo per il Libano."

Segretario Generale di Hezbollah: Finché saremo vivi, Israele non potrà mai raggiungere i suoi obiettivi

Sheikh Naim Qassem ha affermato che stanno cercando di formare una "Grande Israele" dividendo e smembrando i paesi della regione.

Ha aggiunto che incitare alla sedizione e annettere il Libano alle potenze regionali è una questione pericolosa.

Il Segretario Generale di Hezbollah ha proseguito affermando che il Libano si trova di fronte a tre pericoli reali: il regime israeliano, i suoi bracci Daeshiti ai confini orientali (i takfiri siriani) e gli Stati Uniti.

Ha affermato: "La questione non è il disarmo, ma questo è un passo delle azioni espansionistiche di Israele. L'arma è un ostacolo per questo regime, perché ha messo il Libano in piedi (resistendo) e ha impedito l'espansionismo israeliano."

Il Segretario Generale di Hezbollah ha chiarito che il titolo principale dei successi della Resistenza è la libertà, la protezione del Libano, la prevenzione degli insediamenti sionisti e l'impedimento del controllo del regime sionista sulle ricchezze e sul futuro del Libano.

Sheikh Naim Qassem ha sottolineato la necessità di mantenere le armi della Resistenza per affrontare i grandi pericoli che minacciano il Libano e ha affermato che tutti dobbiamo essere uniti e unanimi in questo campo e lavorare per questa priorità.

Il Segretario Generale di Hezbollah ha sottolineato che il regime israeliano non potrà mai prendere le nostre armi e che siamo pronti a difenderci in caso di aggressione israeliana.

Ha chiarito: "Finché saremo vivi, Israele non potrà mai raggiungere i suoi obiettivi."

Sheikh Naim Qassem si è rivolto ai nemici del Libano dicendo: "Vi chiedo di non contare sulle differenze sciite-sciite, perché tra Hezbollah e il movimento Amal esiste una vera cooperazione strategica."