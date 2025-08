718 persone uccise finora nel sud della Siria

Secondo l'agenzia di stampa AhlulBayt (AS) - Abna - l'Osservatorio Siriano per i Diritti Umani ha scritto in un rapporto: "Il numero delle vittime degli scontri nella provincia di Suwayda, nel sud della Siria, è salito a 718 persone."

Questo mentre il Ministero della Salute di Al-Sharq ha annunciato che il numero dei morti nella provincia di Suwayda, nel sud del paese, è di 260.

Secondo il rapporto del Ministero, durante questi disordini, altre 1698 persone sono rimaste ferite.

Inoltre, la rete Al Mayadeen ha citato il Consiglio Superiore della Fatwa della Siria, affermando: "Tra i principi indiscussi della religione islamica, vi è il divieto di tradire e di collaborare con il nemico traditore sionista; l'ostilità di Israele è una questione fissa e certa."

Il Consiglio della Fatwa della Siria ha aggiunto: "L'uccisione di bambini e donne, l'attacco a civili e deboli, e lo sfollamento dalle loro case – indipendentemente dall'appartenenza religiosa ed etnica – è proibito."

Questa istituzione religiosa siriana ha dichiarato: "Bisogna distinguere tra coloro che si rivolgono al nemico e i concittadini che fanno parte della società, così come è proibito qualsiasi aggressione contro i cittadini siriani."

Il Consiglio della Fatwa della Siria ha affermato: "Il governo ha il dovere di proteggere tutti i cittadini senza discriminazioni, di stabilire la sicurezza, di prevenire la sedizione, di scoraggiare gli aggressori e di assistere le vittime."