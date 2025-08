Allamah Khatib: Il pericolo del progetto sionista e le conseguenze della guerra in Siria minacciano il Libano

Secondo l'agenzia di stampa internazionale AhlulBayt (AS) - Abna - Allamah Sheikh Ali Khatib, vicepresidente del Consiglio Supremo Islamico Sciita del Libano, ha sottolineato: "Ciò che accade oggi nel sud della Siria, o sulla costa siriana, o nel nord della Siria, non è a vantaggio di nessuno, ma è pienamente in linea con il progetto occidentale e americano per affrontare la linea di resistenza nella regione; una resistenza che ha bisogno di tutti i suoi componenti per affrontare i pericoli."

Nelle sue prediche del venerdì presso la sede del Consiglio Supremo Islamico Sciita del Libano, nella Dahiya meridionale di Beirut, ha avvertito che il pericolo principale è il progetto sionista che oggi è arrivato al punto di attaccare l'Iran, e questi attacchi avvengono tramite alcuni paesi arabi. Alcuni paesi arabi hanno persino partecipato all'abbattimento di missili iraniani lanciati verso la Palestina.

Sheikh Khatib, avvertendo le parti siriane, ha dichiarato: "Se qualcuno pensa di poter vincere sull'altro, si sbaglia; il progetto principale è la divisione della Siria. La stessa esperienza è accaduta in Libano, ma i libanesi sono riusciti a farvi fronte e a raggiungere l'Accordo di Taif. Ma dov'è l'Accordo di Taif? Perché non è stato attuato? Chi ne ha impedito l'attuazione?"

Rivolgendosi ai libanesi, ha aggiunto: "L'unità e la sicurezza del Libano nelle attuali condizioni della regione affrontano un grave pericolo; ciò che sta accadendo in Siria può avere conseguenze pericolose per il Libano e non dobbiamo permettere che il nostro paese ne sia coinvolto. Ciò che accade in Siria non riguarda solo la Siria, ma mira all'intera regione araba e, in particolare, al Libano."

Allamah Khatib, riferendosi agli sforzi americani per indebolire la resistenza libanese, ha affermato: "L'Occidente, in particolare l'America, in passato ha cercato di colpire la resistenza in Libano ma ha fallito. Ora sta cercando di entrare da un'altra porta. Ciò che sta accadendo oggi nel sud della Siria non è separato dal piano americano. Vogliono spingere i libanesi in un conflitto interno per costringere la resistenza a disarmarsi."

Ha avvertito: "I libanesi devono essere consapevoli; l'incitamento ai conflitti settari nel sud della Siria, a causa della connessione demografica tra Libano e Siria, può estendersi al Libano. L'obiettivo finale è assediare la resistenza e trascinarla in un conflitto interno."

Ha concluso esortando il Presidente del Libano e gli altri funzionari del paese ad agire immediatamente per tenere una conferenza di dialogo nazionale al fine di preservare il Libano dalle conseguenze degli eventi in Siria.

Ha affermato: "Se non possiamo influenzare il campo siriano, dobbiamo almeno avere coesione all'interno del Libano. Se il fuoco divampa in Libano, non rimarrà alcuna traccia del paese e delle sue comunità. Il nostro destino è uno; siamo sulla stessa barca. Se il fuoco divampa nella nostra foresta, nessuna casa rimarrà illesa."