Secondo l'agenzia di stampa AhlulBayt (AS) - Abna - il Dr. Mohammad Bagher Ghalibaf, Presidente del Majlis consultivo islamico, in un discorso prima dell'ordine del giorno della sessione pubblica di questa mattina (domenica 19 luglio 2025), ha affermato che oggi è chiaro a tutti che il nemico ha subito un duro colpo dal popolo iraniano nella guerra imposta di 12 giorni, aggiungendo: "Il più grande deterrente per il nemico dal tentare una nuova aggressione contro il caro Iran è stata la coesione nazionale che il mondo ha osservato. Senza dubbio, mantenere questa coesione è il più grande dovere di ogni iraniano, e la sua condizione necessaria è considerare la Guida Suprema della Rivoluzione come l'ultima parola e un punto di riferimento affidabile."

Il Presidente del Majlis consultivo islamico ha inoltre considerato le sagge dichiarazioni della saggia Guida della Rivoluzione nell'incontro con i funzionari della magistratura come una guida per l'élite e una fonte di incoraggiamento per il popolo, affermando: "Considerare la grande opera della nazione nella sconfitta del nemico come una questione nazionale è un concetto importante su cui ha insistito."

Ha aggiunto: "Il nemico dell'Iran ha subito la più grande sconfitta dalla nazione iraniana; è stata la mano di questa nazione a schiaffeggiare il nemico. Questa nazione ha un legame profondo con il proprio paese, e i senza patria, le nazioni mercenarie o i mercenari erranti non sono in grado di comprendere il rapporto storico del popolo iraniano con il proprio paese. Il popolo iraniano è l'incantesimo che annulla i piani dei nemici dell'Iran."

Il Dr. Ghalibaf ha proseguito affermando che la chiara enfasi della Guida Suprema della Rivoluzione sul fatto che questa unità di individui con diverse, e talvolta opposte, orientamenti politici e diversi pesi religiosi sia una grande unità nazionale, crea un pesante dovere per le élite e i funzionari. Ha dichiarato: "La missione della saggia Guida della Rivoluzione per tutti noi è di essere i guardiani di questa questione nazionale, ed è obbligo di tutti astenersi da ciò che indebolisce questa unità e integrità e resistere agli interessati alla scissione e al disaccordo."

Il Presidente del potere legislativo ha poi sottolineato che non si deve permettere a nessuno di costruire un nido o un rifugio nelle fessure delle differenze di opinione per sé o per la propria fazione politica, affermando: "Diverse persone, per odio o rabbia verso l'Iran o il sistema, o per gruppismo politico, vedono la loro sopravvivenza nell'aggrapparsi al volto unificante del sistema, ma la nazione iraniana è decisa all'unità e all'integrazione, e con l'aiuto di Dio, questa questione nazionale diventerà ogni giorno più forte."

Ha anche considerato la linea guida comportamentale della Guida Suprema della Rivoluzione come una parola definitiva chiara per tutti, in particolare per le forze rivoluzionarie e i detentori di tribune, aggiungendo: "Le proteste derivanti da ignoranza e impazienza, e l'insistenza su un'opinione o un tono sbagliato e sconsiderato, sotto qualsiasi nome o titolo, sono dannose per il paese e dovrebbero essere evitate."

Il Dr. Ghalibaf ha continuato: "Tuttavia, la politica che ha stabilito per la diplomazia e il campo, e ha determinato che l'Iran entrerà in tutti gli scenari solo con mano piena e da una posizione di potere, è una luce guida per l'apparato di politica estera e le forze armate, il che dimostra che la strategia principale è rafforzare l'Iran in vari campi e far sì che il nemico, invece di cercare una pace imposta o una guerra imposta, risponda alle legittime richieste del popolo iraniano."

Il Presidente dell'organo legislativo del paese ha aggiunto: "Crediamo che se tutti, considerando la Guida Suprema della Rivoluzione come l'ultima parola, agiranno secondo le sue direttive, e in particolare si impegneranno a preservare la coesione nazionale, non solo si preverrà ogni nuova aggressione al nostro paese, ma il nemico sarà costretto ad accettare i diritti del popolo iraniano."

Ha poi fatto riferimento alle brutali aggressioni del regime sionista contro Damasco, affermando: "L'Iran è sempre al fianco del popolo siriano e difende la sua integrità e sovranità territoriale, ma le diffuse aggressioni del regime sionista contro individui e gruppi legati al sistema di egemonia hanno portato con sé messaggi importanti."

Il Dr. Ghalibaf ha continuato: "La nazione islamica ha capito oggi che Damasco non sarà l'ultima capitale di un paese islamico che questo regime attaccherà, e i governi e le nazioni islamiche, prima che questo fuoco le raggiunga, devono unirsi per mettere al guinzaglio il cane da catena americano; l'intenzione del regime è destabilizzare, disarmare, disintegrare i paesi del mondo islamico ed espandere il proprio spazio territoriale."

Il Presidente del Majlis consultivo islamico ha proseguito avvertendo che i governi che hanno definito la propria sicurezza nell'accompagnare le eccessive richieste di questo regime criminale devono sapere che si sono stabiliti in una bolla all'interno di un oceano in tempesta e non hanno molto tempo per preservare la propria integrità territoriale, affermando: "Il regime sionista è nemico di ogni tipo di pace, stabilità, sovranità e integrità territoriale in tutta la regione, e l'unica lingua che comprende è la lingua del potere."

Ha aggiunto: "Il bombardamento di tutte le strutture difensive della Siria negli ultimi mesi e l'attacco a Damasco e la minaccia di occupazione territoriale e il chiaro tentativo di disintegrare questo paese, sono state una verità evidente per coloro che ingenuamente pensavano che l'obbedienza a questo cane rabbioso e senza guinzaglio avrebbe portato pace e stabilità. Ora è il momento che i governi islamici osino resistere a questo regime totalitario con il sostegno della nazione islamica e lo respingano."

Il Dr. Ghalibaf ha anche considerato l'embargo sulle armi al regime di apartheid sionista da parte di 11 paesi alla riunione di Bogotà come un atto coraggioso che può diventare un modello pratico per un'efficace lotta contro questo regime, aggiungendo: "I paesi musulmani hanno enormi capacità economiche per fare pressione su questo regime, che dovrebbero, oltre a semplici dichiarazioni, entrare in azione per fermare l'espansionismo e la macchina del genocidio del regime sionista e salvarsi dai suoi futuri piani."

Ha aggiunto: "Nel mondo di oggi, la relatrice speciale delle Nazioni Unite per i diritti umani nei territori palestinesi occupati, Ms. Francesca Albanese, che in un atto raro ha documentato sistematicamente e accuratamente il genocidio e l'apartheid del regime e lo ha dichiarato al mondo, viene sanzionata dagli Stati Uniti. In un mondo così, dove i guardiani della verità vengono sanzionati e i criminali di guerra incoraggiati, i paesi indipendenti devono osare resistere a questi aggressori internazionali o assistere alla morte graduale e alla disintegrazione dei loro paesi."

Il Presidente del Majlis consultivo islamico ha concluso affermando: "Oggi che è chiaro a tutti quali piani malvagi siano stati ideati per disarmare e massacrare l'intera regione, siamo sicuri che, con l'aiuto di Dio, si aprirà una nuova pagina di resistenza contro il genocidio, il crimine e l'occupazione del regime sionista nella regione e nel mondo."