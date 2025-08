Critica di Araghchi alla posizione di parte di alcuni paesi nel giustificare le azioni aggressive del regime sionista

Secondo l'agenzia di stampa internazionale AhlulBayt (AS) - Abna - dal Ministero degli Affari Esteri, Araghchi, Ministro degli Affari Esteri della Repubblica Islamica dell'Iran, e Ignazio Cassis, Ministro degli Esteri svizzero, oggi (sabato) hanno avuto una conversazione telefonica e uno scambio di opinioni sugli sviluppi regionali e sulle questioni relative alle relazioni bilaterali.

Il Ministro degli Affari Esteri della Repubblica Islamica dell'Iran, riferendosi all'aggressione militare del regime sionista e degli Stati Uniti contro l'Iran e alla flagrante violazione dei principi della Carta delle Nazioni Unite e del diritto internazionale, ha sottolineato la necessità di una posizione ferma da parte di tutti i paesi nel condannare questa palese violazione della legge e nel rendere responsabili gli aggressori.

Criticando la posizione di parte di alcuni paesi europei nel giustificare le azioni aggressive del regime sionista e degli Stati Uniti, ha avvertito che tali comportamenti porteranno alla normalizzazione e alla promozione della violazione della legge e all'intensificazione dell'insicurezza a livello regionale e globale.

Anche il Ministro degli Esteri svizzero, riferendosi alla posizione del suo paese a difesa della diplomazia e dichiarando la disponibilità a qualsiasi iniziativa di buoni uffici in questo campo, ha descritto l'attacco militare alle strutture nucleari iraniane come contrario alle normative internazionali e ha sottolineato l'importanza di continuare gli sforzi per prevenire l'escalation della tensione e dell'insicurezza.