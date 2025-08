Analista sionista: Israele non è affatto vicino alla vittoria a Gaza

Secondo l'agenzia di stampa internazionale AhlulBayt (AS) - Abna -, Avi Ashkenazi, analista militare del quotidiano Maariv, ha dichiarato in una nuova analisi che il regime sionista è impantanato nella guerra di Gaza e non c'è alcun segno di avvicinamento alla vittoria.

Ha sottolineato che è tempo che le manovre mediatiche finiscano e che questa guerra si fermi.

Ashkenazi ha fatto riferimento ai problemi militari di Israele, inclusi l'usura delle forze e la mancanza di equipaggiamento avanzato, e ha chiesto la fine del conflitto e lo sforzo per gli accordi di scambio di prigionieri.