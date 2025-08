Un piano per distruggere il Pakistan è stato elaborato

Secondo l'agenzia di stampa AhlulBayt (AS) - Abna -, Hojatoleslam Seyyed Jawad Naqvi, vicepresidente del Movimento del Risveglio dell'Ummah Mustafavi in Pakistan, ha avvertito in un discorso sulla situazione attuale del mondo che se si fosse reagito in modo forte e tempestivo all'ingiustizia e ai crimini a Gaza, oggi questa ingiustizia non si sarebbe spinta fino alle soglie del Pakistan.

Ha dichiarato: "Il nemico ha ora spianato la strada per attaccare il suolo pakistano, e ogni volta che una guerra non viene fermata sul suolo del nemico, divampa come un fuoco e raggiunge le nostre case."

Naqvi ha sottolineato che dopo Gaza, Israele ha preso di mira il Libano, la Siria e l'Iran, e ora la Turchia e il Pakistan sono anch'essi nella sua lista di obiettivi successivi. I recenti attacchi al palazzo presidenziale, al Ministero della Difesa e al quartier generale dell'esercito siriano sono anelli di questa stessa catena.

Questo eminente studioso ha sottolineato che il Pakistan deve accettare il fatto che se permettiamo al nemico di avanzare fino alla nostra porta di casa e poi pensiamo di difenderci, questo sarà l'inizio della sconfitta. La vera difesa avviene sempre sul suolo del nemico, non nel nostro cortile. Purtroppo, la strategia di sicurezza del Pakistan si è sempre basata su reazioni tardive e azioni post-distruttive, e oggi ne vediamo le conseguenze.

Naqvi ha aggiunto che la situazione odierna è il risultato di una politica in cui il Pakistan ha ignorato il grido degli oppressi, ha taciuto di fronte all'ingiustizia e ha cercato rifugio tra le braccia delle potenze arroganti come gli Stati Uniti. Un paese a cui gli Stati Uniti hanno "regalato l'amicizia" non ha ricevuto altro che distruzione, spargimento di sangue e annientamento. Anche per il Pakistan è stato preparato un piano speciale e mirato per la distruzione, in cui le nostre debolezze interne vengono usate come arma contro di noi.

Ha ribadito che la situazione odierna è il risultato di una politica in cui il Pakistan ha ignorato il grido degli oppressi, ha taciuto di fronte all'ingiustizia e ha cercato rifugio tra le braccia delle potenze arroganti come gli Stati Uniti. Un paese a cui gli Stati Uniti hanno "regalato l'amicizia" non ha ricevuto altro che distruzione, spargimento di sangue e annientamento. Anche per il Pakistan è stato preparato un piano speciale e mirato per la distruzione, in cui le nostre debolezze interne vengono usate come arma contro di noi.

Naqvi ha invitato la nazione, i leader e le élite del Pakistan a svegliarsi dal loro sonno di negligenza e a cambiare le loro strategie prima che il nemico prenda il pieno controllo, iniziando la lotta contro l'ingiustizia oltre i confini, in modo da non essere costretti a piangere sui corpi dei loro figli domani.