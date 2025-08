Arresto di un religioso musulmano in Ohio e ampie proteste dei suoi sostenitori

Secondo l'agenzia di stampa internazionale AhlulBayt (AS) - Abna -, Ayman Soliman, un religioso musulmano di origine egiziana residente nello stato dell'Ohio, USA, è stato arrestato dopo essersi recato presso l'ufficio immigrazione per verificare il suo status legale. Le autorità per l'immigrazione degli Stati Uniti sostengono che Soliman non ha più i requisiti per continuare a ricevere asilo a causa della sua precedente appartenenza a un'istituzione religiosa in Egitto che, a loro dire, è legata al terrorismo.

Soliman, che ha un passato come giornalista durante la Rivoluzione Egiziana, è immigrato negli Stati Uniti nel 2014 e ha ricevuto asilo nel 2018. Fino al momento del suo arresto, lavorava come religioso presso l'ospedale pediatrico di Cincinnati.

L'arresto di questo religioso ha suscitato ampie reazioni a livello locale e nazionale. In protesta contro questa azione, un gruppo di suoi sostenitori si è radunato sul ponte Roebling tra Cincinnati e Covington. La polizia è intervenuta, arrestando 13 persone, inclusi due giornalisti, e accusandoli di disturbo della quiete pubblica e ostruzione ai servizi di emergenza.

Attualmente, il tribunale federale ha vietato il trasferimento di Soliman dall'Ohio, e l'udienza per la sua richiesta di cauzione si terrà presto. I suoi avvocati sottolineano che, in caso di ritorno in Egitto, la sua vita sarebbe in grave pericolo.