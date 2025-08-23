Dott. Larijani: Continueremo a sostenere Hezbollah

Secondo l'agenzia di stampa internazionale AhlulBayt (ABNA), il Dott. Ali Larijani, Segretario del Consiglio Supremo per la Sicurezza Nazionale, ha sottolineato che la Repubblica Islamica continuerà a sostenere Hezbollah in Libano e ha aggiunto: "Teheran ha bisogno del sostegno di Hezbollah, così come Hezbollah ha bisogno del sostegno dell'Iran."

In un'intervista, ha affermato: "Ora c'è molta pressione su Hezbollah in Libano affinché deponga le armi, una pressione che gli israeliani non sono riusciti a ottenere neanche in una guerra militare diretta."

Larijani ha continuato: "I media internazionali pubblicano analisi secondo cui i gruppi sostenuti dall'Iran si stanno indebolendo. Se questi gruppi sono diventati deboli, perché allora c'è una pressione così massiccia su di loro?"

Ha posto una domanda: "Dicono che Hezbollah ha subito un colpo, ma il partito si è ricostruito o no?"

Ha dichiarato che Hezbollah ha un gran numero di giovani combattenti, al punto da aver iniziato il processo di ricostruzione e di rafforzamento di sé stesso.

Secondo il Dott. Larijani, Hezbollah si è formato quando Israele ha occupato completamente Beirut. A quel tempo, un gruppo di giovani libanesi ha detto che dovevano difendersi. Pertanto, l'essenza di Hezbollah è nata dal popolo libanese stesso ed è diventata una grande risorsa per loro; una risorsa che dà a un piccolo paese il potere di resistere a Israele.

Ha aggiunto: "La resistenza nella regione è una risorsa strategica, e l'Iran ha tanto bisogno di Hezbollah quanto Hezbollah ha bisogno dell'Iran."

Il Dott. Larijani, sottolineando che l'Iran continuerà a sostenere Hezbollah come in passato, ha osservato: "Le questioni del Libano devono essere risolte attraverso il dialogo interno. L'Iran non impone nulla a Hezbollah, questo partito si comporta in modo maturo e prende le proprie decisioni in modo indipendente."

Non abbandoneremo la diplomazia

In un'altra parte del suo discorso, il Segretario del Consiglio Supremo per la Sicurezza Nazionale ha parlato dell'approccio dell'Iran ai negoziati, dicendo: "La diplomazia in sé è uno strumento e una parte del lavoro del governo. Pertanto, non è logico abbandonarla."

Ha avvertito: "Se il nemico trasforma il campo della diplomazia in uno spettacolo propagandistico e teatrale, questa diplomazia non avrà alcun frutto."

Secondo lui, la diplomazia del nemico ora serve principalmente a trovare pretesti. Tuttavia, non dovremmo dire che interrompiamo la diplomazia.

Il Dott. Larijani ha definito la condizione dell'Iran per qualsiasi negoziato la serietà e la realtà, aggiungendo: "Se avete intenzione di fare la guerra, iniziate, ma ogni volta che ve ne pentirete, potete tornare al tavolo dei negoziati."