Secondo l'agenzia di stampa Abna, l'ex vice consigliere per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti ha sottolineato che il regime sionista, invece di porre fine al disastroso conflitto nella Striscia di Gaza, è sul punto di scatenare una nuova guerra in Cisgiordania. Ha aggiunto che Tel Aviv seguirà due percorsi pericolosi in futuro. Il regime sionista ha commesso un errore strategico catastrofico affamando i palestinesi nella Striscia di Gaza. Eyal Zamir, capo di stato maggiore dell'esercito del regime sionista, aveva dichiarato ieri che non c'è nessun luogo in Cisgiordania in cui i soldati sionisti non possano entrare. Durante la sua presenza in Cisgiordania, ha affermato che la guerra continua.