Aumento drastico degli attacchi dei coloni sionisti contro i palestinesi in Cisgiordania

Secondo l'agenzia di stampa Abna, che cita Al Jazeera, "The Atlantic" ha riferito, citando un funzionario della sicurezza del regime sionista che ha visitato i campi della Cisgiordania, che gli attacchi violenti dei coloni sionisti contro i palestinesi sono aumentati in modo massiccio. Ha aggiunto che questi attacchi sono passati da 90 al mese all'inizio del 2025 a più di 200. È da notare che varie armi sono ampiamente diffuse tra i coloni sionisti e il loro uso è comune. La pubblicazione occidentale ha anche citato Nimrod Sheffer, un generale in pensione del regime sionista, che ha scritto che l'incitamento alla guerra è una strategia che serve Netanyahu e nessun altro.