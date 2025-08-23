La proiezione dell'ambasciatore statunitense nella Palestina occupata sulla carestia e la fame a Gaza

Secondo l'agenzia di stampa AhlulBayt (ABNA), l'ambasciatore statunitense nella Palestina occupata ha affermato che i media internazionali non stanno coprendo la vera storia della carestia e della fame a Gaza e stanno ignorando i fatti. Mike Huckabee, ambasciatore statunitense nella Palestina occupata, ha affermato in una dichiarazione ridicola: "Il 92% degli aiuti alimentari per i residenti di Gaza viene rubato dal movimento Hamas." Secondo il canale di notizie Al Jazeera, l'ambasciatore statunitense nella Palestina occupata ha continuato le sue affermazioni, sostenendo che le Nazioni Unite sono "corrotte, incompetenti e inefficienti". Mike Huckabee ha continuato le sue affermazioni dicendo: "I media internazionali non coprono la vera storia della carestia e della fame a Gaza e ignorano i fatti.



" Queste affermazioni arrivano mentre le Nazioni Unite hanno ufficialmente dichiarato venerdì la carestia a Gaza, la prima dichiarazione di questo tipo nella regione. A questo proposito, Tom Fletcher, vicedirettore generale delle Nazioni Unite per gli affari umanitari, ha dichiarato che la carestia a Gaza dovrebbe "preoccupare tutti noi" e che avrebbe potuto essere completamente prevenuta se le Nazioni Unite non fossero state "sistematicamente" ostacolate dall'ingresso degli aiuti alimentari. Fletcher ha dichiarato in una conferenza stampa a Ginevra: "Questa è una carestia che avremmo potuto prevenire. Tuttavia, gli aiuti alimentari si sono accumulati al confine a causa dell'ostacolo sistematico di Israele, e questa carestia dovrebbe preoccupare tutti noi." Ha aggiunto: "Questo è un momento di vergogna collettiva e penso che tutti noi in qualche modo lo sentiamo."

L'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Diritti Umani ha affermato che "la carestia a Gaza è il risultato diretto delle azioni del governo israeliano" e ha aggiunto che "le morti per fame a Gaza potrebbero essere un crimine di guerra di omicidio premeditato." Gli esperti delle Nazioni Unite hanno affermato che 500.000 persone stanno affrontando una fame "catastrofica". Dopo mesi di avvertimenti sulla situazione umanitaria e sulla fame diffusa nell'enclave palestinese assediata, la Classificazione della Fase di Sicurezza Alimentare (IPC) con sede a Roma ha sottolineato che la provincia di Gaza - città di Gaza - che copre circa il 20% della Striscia di Gaza, è stata colpita dalla carestia. In precedenza, il Segretario Generale delle Nazioni Unite, António Guterres, aveva definito questa catastrofe una "carestia causata dall'uomo" e aveva sottolineato che Israele deve garantire l'ingresso di cibo e medicine nella Striscia di Gaza. Guterres ha sottolineato che questa situazione non può continuare impunemente.