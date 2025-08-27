Lancio di volantini minacciosi da parte dell'esercito israeliano nella regione di Al-Adisa, nel Libano meridionale

Secondo l'agenzia di stampa AhlulBayt (ABNA), il corrispondente del canale "Al-Nashra" nel Libano meridionale ha annunciato che l'esercito del regime sionista ha lanciato volantini di carta nei dintorni della regione di "Al-Adisa", nel Libano meridionale.

Questi volantini contengono una minaccia diretta contro un residente locale.

Questa azione si inserisce nel contesto delle tensioni al confine tra il Libano e il regime sionista e ha suscitato preoccupazioni tra gli abitanti della regione.

Non è ancora stata rilasciata una reazione ufficiale da parte delle autorità libanesi in merito a questa minaccia.