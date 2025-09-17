Araqchi: L'Iran ha adempiuto ai suoi impegni, ora è il turno dell'Europa

Secondo l'agenzia di stampa internazionale AhlulBayt (a.s.) - ABNA - "Seyed Abbas Araqchi", il Ministro degli Affari Esteri della Repubblica Islamica dell'Iran e i Ministri degli Esteri di Francia, Germania e Regno Unito e il responsabile della politica estera dell'Unione europea, hanno avuto una telefonata congiunta sulla questione nucleare e la revoca delle sanzioni ingiuste contro l'Iran.

Durante la chiamata, il Ministro degli Esteri iraniano, riferendosi alla posizione di principio dell'Iran sull'importanza di mantenere uno spazio per il dialogo e la diplomazia per prevenire l'escalation delle tensioni, ha definito l'azione dei tre paesi europei di ripristinare le sanzioni del Consiglio di Sicurezza revocate come priva di qualsiasi giustificazione legale e logica e ha affermato: "La Repubblica Islamica dell'Iran è entrata in modo responsabile nel dialogo con l'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA) e ha elaborato una chiara procedura su come adempiere agli impegni di salvaguardia dell'Iran nella nuova situazione, e l'importanza e il valore di questa azione devono essere compresi da tutte le parti. Ora tocca alle controparti usare questa opportunità per continuare il percorso diplomatico e prevenire una crisi evitabile e dimostrare la loro serietà e fede nella diplomazia."

Araqchi ha sottolineato che l'Iran è pronto a raggiungere una soluzione giusta ed equilibrata che garantisca gli interessi reciproci; il raggiungimento di un tale obiettivo richiede un approccio responsabile e indipendente da parte dei tre paesi europei e l'astenersi dall'essere influenzati da attori che non danno alcun valore alla diplomazia e ai principi e alle regole del diritto internazionale.

Durante questa telefonata, sono state scambiate opinioni e proposte reciproche per la continuazione della diplomazia.