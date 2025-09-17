La “Flotta della Fermezza” è la sfida più grande per Israele / Il movimento marittimo globale verso Gaza continua

Secondo l'agenzia di stampa internazionale AhlulBayt (a.s.) - ABNA - la flotta marittima della Fermezza (Sumud) è in rotta verso le coste di Gaza da diversi giorni. Questo convoglio è composto da persone provenienti da 47 paesi del mondo, paesi che in precedenza non erano noti per il loro sostegno alla resistenza e a Gaza, ma che oggi sono saldamente pronti per qualsiasi scenario da parte del nemico occupante. Sicuramente questa flotta non sarà l'ultima a essere inviata alle coste di Gaza, e questo convoglio sarà vittorioso in ogni caso e in prima linea per rompere l'ingiusto assedio di Gaza.

"Ali Akbar Sayah Taheri", un attivista internazionale e accompagnatore della flotta della Fermezza in Tunisia, ha parlato con il giornalista di ABNA degli obiettivi della formazione di questa flotta, del destino probabile e della continuazione del movimento globale per rompere l'ingiusto assedio del regime sionista contro Gaza.

ABNA: Come e da chi e da quali paesi è nata l'idea di formare la flotta marittima della Fermezza verso Gaza, e perché l'idea è stata ripresa nonostante l'arresto delle navi precedenti come la "Madeline" e la "Hanzalah"?

Sayah Taheri: L'idea di formare la flotta della Fermezza è nata da gruppi attivisti contro la guerra e per i diritti umani europei e da sostenitori della Palestina nel Nord Africa. Prima della flotta della Fermezza, gli europei avevano inviato due navi, la "Hanzalah" e la "Madeline", verso Gaza. La nave "Madeline" è stata colpita da un drone del regime sionista, mentre i membri della nave "Hanzalah" sono stati arrestati e la nave è stata confiscata.

Pertanto, gli organizzatori di queste due navi, insieme ai sostenitori della Palestina in Europa e nel Nord Africa, hanno deciso di compiere un terzo grande passo marittimo verso Gaza con l'obiettivo di rompere l'ingiusto assedio di Israele. Prima di questa flotta, i sostenitori della Palestina nel Nord Africa avevano inviato un convoglio terrestre della Fermezza dal Marocco, poi dall'Algeria, dalla Tunisia, dalla Libia e infine fino al confine egiziano. Ma sfortunatamente, i governi della Libia e dell'Egitto non hanno permesso a questo convoglio terrestre di raggiungere il confine di Rafah nel nord dell'Egitto, al di sopra del deserto del Sinai, e di consegnare gli aiuti popolari al popolo di Gaza.

Il convoglio marittimo della Fermezza per rompere l'assedio di Gaza ha diverse caratteristiche e peculiarità rispetto ai convogli precedenti. In primo luogo, il numero di paesi in questo convoglio è aumentato rispetto ai convogli precedenti, con rappresentanti di 47 paesi del mondo in questa flotta. Inoltre, il numero delle navi è aumentato a circa 60, il che rende più difficile per il regime sionista affrontarle, e l'intero esercito e la marina degli occupanti devono affrontare un confronto estenuante con 400-500 persone.

Inoltre, gli aiuti di questo convoglio sono completamente popolari e non c'è nessun governo o fronte dietro di loro. Il nuovo fronte è formato da paesi dai quali il regime occupante non si aspettava una minaccia, e questa è un'altra caratteristica notevole di questo convoglio. Un'altra caratteristica di questo convoglio è che ha attirato l'attenzione dei media globali, tra cui la rete Alternative, i giornalisti dei media locali, arabi e inglesi, e persone influenti che pubblicano live, post e storie sui social media dallo spazio del convoglio per informare il mondo del movimento di questo convoglio.

ABNA: Qual è la sua previsione sul destino di questa flotta e quanto può essere efficace nel rompere l'assedio di Gaza?

Sayah Taheri: Si possono prevedere due scenari per il destino di questo convoglio: o i suoi membri vengono arrestati, feriti e martirizzati, oppure riescono a raggiungere le coste di Gaza e rompere l'assedio. In entrambi i casi, i membri del convoglio sono vincitori. Quando il convoglio della Fermezza si avvicinerà alle coste di Gaza, la marina del regime occupante sarà costretta a pagare un alto costo per combattere questo convoglio, poiché la maggior parte delle persone a bordo di queste navi hanno la nazionalità europea, e se dovesse accadere loro un incidente, che siano feriti o uccisi, il regime occupante sionista si scontrerà con i loro governi e sarà sotto pressione politica e mediatica. L'opinione pubblica mondiale si concentrerà sulla liberazione di queste persone, e ciò sarà una sfida per il regime occupante israeliano. Per questo motivo, il nemico sionista ha cercato di colpire questo convoglio alla sua origine e di spaventare i suoi membri.

Se questo convoglio avrà successo e raggiungerà le coste di Gaza, riaccenderà la speranza nei cuori del popolo di Gaza e le nazioni del mondo capiranno che con la solidarietà e la pressione contro il nemico possono rompere l'assedio contro il popolo di Gaza, e portare acqua, cibo e medicine alle persone. Questo evento benedetto renderà il popolo di Gaza più determinato e speranzoso nella lotta contro il nemico.

ABNA: In caso di attacco israeliano a questa flotta, quali misure sono state prese per continuare su questa strada e un nuovo convoglio verrà inviato rapidamente?

Sayah Taheri: I membri di questo convoglio avevano un morale alto, erano pronti per qualsiasi scontro difficile, non avevano paura di nulla e dicevano che erano pronti a essere catturati o a sacrificare le loro vite perché il loro sangue avrebbe risvegliato il popolo del mondo. Qualsiasi scontro con questa flotta scatenerà un numero maggiore di attivisti per i diritti umani, sociali e politici che si dirigeranno verso le coste di Gaza in un nuovo e più grande convoglio per fermare il genocidio e l'ingiusto assedio.

ABNA: Come attivista internazionale, quanto si può contare sull'opzione di risvegliare e influenzare il popolo egiziano, nonostante le severe misure di sicurezza dell'Egitto, e creare un movimento di risveglio del popolo egiziano come vicino di Gaza al confine di Rafah, e quanto può essere efficace il rapporto con gli attivisti egiziani residenti in altri paesi per avere un impatto all'interno dell'Egitto?

Sayah Taheri: Il popolo egiziano e molti partiti o gruppi islamici e nasseristi sono stati in passato i pionieri nella lotta contro Israele, ma sfortunatamente, da alcuni anni, con il nuovo governo di Sisi e le difficili condizioni e le pressioni economiche e la paura degli Stati Uniti e di Israele, la situazione si è stretta per i sostenitori della Palestina, e il governo egiziano reprime e arresta le correnti politiche che sostengono la Palestina, al punto che non osano più agire. Inoltre, la situazione in Egitto è sicura e solo un numero limitato di persone dall'interno dell'Egitto ha dichiarato il loro sostegno mediatico e verbale a questo convoglio, e non ci si può aspettare che il popolo egiziano si diriga verso Rafah. Per questo motivo, dobbiamo lavorare sul risveglio e sulla consapevolezza del popolo egiziano e sulla cooperazione dell'esercito e del governo per trovare una soluzione e rompere l'assedio ingiusto.

ABNA: Come commento finale, cosa ne pensa delle attività popolari e internazionali all'interno dell'Iran in difesa del popolo di Gaza?

Sayah Taheri: I gruppi popolari e mediatici che sostengono la Palestina in Iran devono stabilire un contatto con i sostenitori internazionali della Palestina nel mondo attraverso produzioni scritte e mediatiche e informarli degli sforzi popolari iraniani a sostegno di Gaza e della resistenza, perché il popolo del mondo non è a conoscenza degli aiuti popolari degli iraniani al popolo di Gaza e del Libano, come la donazione di oro e gioielli da parte delle donne iraniane. Pertanto, dobbiamo entrare in modo più serio nel campo delle attività popolari e internazionali e stabilire contatti con i sostenitori della Palestina nel mondo e partecipare a eventi internazionali in difesa di Gaza e della resistenza.