Manifestazione popolare a Beirut nell'anniversario della tragedia dei cercapersone / Richiesta di giustizia per le vittime e processo per Israele

Secondo l'agenzia di stampa internazionale AhlulBayt (a.s.) - ABNA - gli attivisti libanesi hanno tenuto una manifestazione popolare oggi, mercoledì 17 settembre 2025, nella capitale libanese, chiedendo che Israele sia processato per i crimini commessi contro migliaia di cittadini libanesi durante la tragedia dell'esplosione dei cercapersone. I partecipanti hanno sottolineato che la giustizia internazionale è l'unico modo per impedire a Tel Aviv di sfuggire alla punizione.

Gli organizzatori della manifestazione hanno chiesto al governo libanese in una dichiarazione di preparare un caso legale completo e di utilizzare esperti nazionali e internazionali per presentare denunce contro Israele nei tribunali e nelle autorità giudiziarie competenti. Hanno sottolineato che la protezione dei cittadini dalle minacce e dalle aggressioni ricorrenti di Israele è il dovere più elementare del governo.

La dichiarazione ha anche notato che gli esperti delle Nazioni Unite hanno sottolineato che le azioni dell'esercito israeliano, attraverso i tentativi di omicidio di massa e la creazione di terrore e paura casuale, sono crimini di guerra e una chiara violazione del diritto internazionale umanitario.

Gli organizzatori hanno sottolineato che la manifestazione si è svolta in opposizione a qualsiasi tentativo di normalizzare le relazioni con Israele e hanno ribadito il diritto dei libanesi di processare gli autori dei crimini. Hanno aggiunto che la richiesta di un processo giudiziario non è in conflitto con alcun percorso politico, ma piuttosto una necessità nazionale e umana.