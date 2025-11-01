L'obiettivo di Trump non è la pace, ma gli interessi nei Paesi islamici.

Secondo l'agenzia di stampa AhlulBayt (a.s.) - Abna - Ali Akbar Velayati, consigliere della Guida Suprema, ha scritto sul suo account X: "L'obiettivo di Trump nel negare la violazione del cessate il fuoco da parte del regime sionista assassino di bambini a Gaza non è mantenere la pace. Piuttosto, cerca di rimuovere gli ostacoli all'attuazione dei suoi accordi finanziari con i Paesi islamici e di utilizzare sempre più la loro ricchezza."

Nel suo messaggio, ha sottolineato: "Anche la messa in scena di Sharm el-Sheikh è stata fatta in questo senso."