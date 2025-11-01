UNIFIL: Israele ha violato 9400 volte l'accordo di cessate il fuoco in Libano

Secondo l'agenzia di stampa Abna, citando Xinhua, l'UNIFIL ha dichiarato ieri in un rapporto di aver registrato oltre 9400 violazioni da parte di Israele dal momento in cui è stato stabilito il cessate il fuoco con Hezbollah libanese circa un anno fa.

Tilak Buharil, portavoce dell'UNIFIL, avvertendo che la situazione al confine rimane fragile, ha dichiarato all'agenzia di stampa Xinhua: "Dall'accordo sulla cessazione delle ostilità nel novembre dello scorso anno, l'UNIFIL ha registrato quasi 7000 violazioni aeree e più di 2400 attività a nord della Linea Blu, al confine tra Libano e Israele."

Buharil ha continuato: "La situazione è fragile e c'è un bisogno urgente di prevenire qualsiasi ulteriore escalation."

Sottolineando che l'UNIFIL è pronta a sostenere tutte le parti nel mantenimento della Risoluzione 1701, ha aggiunto che le continue violazioni minacciano e minano i progressi compiuti dalle parti per ristabilire la stabilità.

Questo funzionario dell'UNIFIL ha specificato che l'Esercito libanese, con il supporto dell'UNIFIL, è stato rischierato in oltre 120 posizioni permanenti nella regione di confine del Libano meridionale.

Secondo Buharil, con l'avvicinarsi della fine della missione UNIFIL alla fine del 2026, il suo obiettivo rimane quello di mantenere la stabilità lungo la Linea Blu, sostenere l'Esercito libanese e il suo schieramento nel sud, e contribuire all'estensione dell'autorità del governo libanese in questa area sensibile.

Il portavoce dell'UNIFIL ha detto: "La nostra missione attuale continuerà fino al 31 dicembre 2026, dopodiché, nell'arco di un anno, inizieremo ad attuare un processo di ritiro graduale e ordinato, e si prevede che il governo libanese sarà l'unica entità responsabile della sicurezza nel Libano meridionale."

Dal 27 novembre 2024, è in corso un accordo di cessate il fuoco tra Hezbollah e Israele, mediato da Stati Uniti e Francia, che ha posto fine ai conflitti tra loro in seguito alla guerra nella Striscia di Gaza.

Nonostante questo accordo, l'esercito del regime sionista continua a violare costantemente l'integrità territoriale del Libano e mantiene ancora la presenza delle sue forze in cinque punti chiave nella regione di confine libanese.