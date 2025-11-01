Al-Akhbar: Massima pressione americana sul Libano per attuare il 'meccanismo di disarmo'

Secondo l'agenzia di stampa Abna, che cita il quotidiano libanese Al-Akhbar, gli Stati Uniti stanno recentemente esercitando una forte pressione sul Libano per l'attuazione del meccanismo di disarmo della Resistenza, mentre allo stesso tempo lasciano completamente mano libera alla parte sionista.

Secondo fonti informate, gli americani hanno detto chiaramente ai funzionari arabi che non possono esercitare ulteriore pressione sul regime sionista. Questa reazione è arrivata in risposta alla richiesta dei mediatori arabi di fermare le operazioni ostili del regime sionista contro il Libano.

Al-Akhbar aggiunge che gli Stati Uniti concordano con la narrazione del regime sionista, sia in Libano che in Siria, e ora concordano anche con le aggressioni del regime sionista a Gaza. Washington, in cambio, chiede ai mediatori arabi di accelerare i contratti politici tra Tel Aviv e i Paesi confinanti con la Palestina occupata.

A questo proposito, il presidente americano Donald Trump ha deciso di nominare un responsabile speciale per coordinare tutti i suoi inviati nella regione. Questo responsabile ha chiesto a Steve Witkoff, Tom Barrack e ad altri rappresentanti americani, tra cui Morgan Ortagus, di presentare rapporti dettagliati sul loro operato entro la metà del mese prossimo, in modo che si possa effettuare il coordinamento necessario con il regime sionista.

Al-Akhbar aggiunge che gli americani credono che finché il Libano si rifiuterà di avviare negoziati politici diretti con il regime sionista, Washington non potrà convincere Tel Aviv a fermare le sue operazioni militari. Secondo le stesse fonti, le attuali forti pressioni sul Libano sono destinate ad aumentare.

A tale riguardo, alcune fonti presidenziali hanno affermato che "il Libano e Hezbollah hanno accettato la partecipazione di civili al comitato del meccanismo [di disarmo]". Naturalmente, anche queste voci sono considerate parte di una "nuova forma di pressione". Ciò avviene mentre fonti vicine a Joseph Aoun hanno smentito, sottolineando che queste notizie sono fabbricate.