Secondo l'agenzia di stampa Abna, che cita Al-Mayadeen, fonti mediatiche del regime sionista hanno riferito che l'Egitto sta elaborando un piano politico per ridurre la tensione tra il Libano e questo regime.

Secondo questo rapporto, fonti politiche arabe hanno riferito che il piano include la stabilizzazione del cessate il fuoco in Libano e il ritiro dei militari sionisti dalle cinque aree occupate in cambio della sospensione delle attività militari di Hezbollah a sud del fiume Litani.

Nel rapporto si afferma che verrà creato un meccanismo, con la supervisione dei Paesi arabi e della Turchia, per l'attuazione di questo accordo. Il piano sottolinea la necessità di coordinamento tra l'Iran e l'Arabia Saudita per tenere il Libano lontano dai conflitti regionali; ciò nonostante le autorità del nostro Paese abbiano ripetutamente sottolineato la non interferenza negli affari interni del Libano.

È da notare che, dal momento dell'attuazione ufficiale del cessate il fuoco in Libano, il regime sionista ha violato l'accordo per oltre cinquemila volte, mentre Hezbollah libanese ha rispettato tutti i suoi impegni.

Il suddetto rapporto afferma che, secondo il piano egiziano, Hezbollah può mantenere le sue armi, ma non può migliorarle o usarle!