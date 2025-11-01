Più di 800 martiri e feriti durante il periodo di cessate il fuoco a Gaza

Secondo l'agenzia di stampa Abna, che cita Ma'an, l'Osservatorio Euro-Mediterraneo dei Diritti Umani ha annunciato che il regime sionista continua il crimine di genocidio contro i palestinesi nella Striscia di Gaza, tanto che dal momento dell'attuazione del cessate il fuoco in questa zona, una media di oltre 10 palestinesi sono stati martirizzati ogni giorno.

Secondo questo rapporto, durante il cosiddetto periodo di attuazione del cessate il fuoco nella Striscia di Gaza, almeno 219 palestinesi, tra cui 85 bambini, sono stati martirizzati e 600 altri sono rimasti feriti. Queste statistiche indicano che il regime sionista non ha interrotto il crimine di omicidio mirato dei palestinesi.

In questo periodo, il regime sionista ha condotto due ampie ondate di attacchi il 19 e il 29 ottobre contro la Striscia di Gaza, durante le quali 47 palestinesi, tra cui 20 bambini, sono stati martirizzati nella prima ondata, e 110 palestinesi, tra cui 46 bambini, sono stati martirizzati nella seconda ondata.

Inoltre, continuano gli spari, gli attacchi di artiglieria e la distruzione massiccia delle case dei palestinesi nella Striscia di Gaza.