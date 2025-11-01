  1. Home
"Attacchi mortali" russi contro le forze ucraine a "Sumy"

La Russia ha annunciato l'uccisione di un gran numero di militari delle forze armate ucraine durante gli attacchi mortali nell'asse di "Sumy".

Secondo l'agenzia di stampa Abna, che cita Sputnik, la Russia ha dichiarato che le forze ucraine, e in particolare la 71ª Brigata e il 225° Reggimento d'Assalto, hanno subito perdite e danni ingenti a seguito di attacchi successivi nell'asse di "Sumy".

Secondo il rapporto, il Servizio di Sicurezza Russo ha sottolineato che le forze della suddetta brigata e reggimento d'assalto sono state quasi completamente distrutte in questi attacchi mortali.

In precedenza, le forze del 225° Reggimento erano state dispiegate per lanciare un contrattacco contro le forze russe; durante gli attacchi a queste forze, l'80% di esse ha perso la vita e i rimanenti hanno abbandonato le loro posizioni.

Le forze russe hanno creato una zona di sicurezza a Sumy; questa azione, secondo il presidente russo, è avvenuta in seguito all'attacco ucraino alla regione di Kursk.

