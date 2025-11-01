Secondo l'agenzia di stampa Abna, che cita Sputnik, la Russia ha dichiarato che le forze ucraine, e in particolare la 71ª Brigata e il 225° Reggimento d'Assalto, hanno subito perdite e danni ingenti a seguito di attacchi successivi nell'asse di "Sumy".

Secondo il rapporto, il Servizio di Sicurezza Russo ha sottolineato che le forze della suddetta brigata e reggimento d'assalto sono state quasi completamente distrutte in questi attacchi mortali.

In precedenza, le forze del 225° Reggimento erano state dispiegate per lanciare un contrattacco contro le forze russe; durante gli attacchi a queste forze, l'80% di esse ha perso la vita e i rimanenti hanno abbandonato le loro posizioni.

Le forze russe hanno creato una zona di sicurezza a Sumy; questa azione, secondo il presidente russo, è avvenuta in seguito all'attacco ucraino alla regione di Kursk.