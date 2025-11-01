Denuncia contro un militare sionista in Germania

Secondo l'agenzia di stampa Abna, che cita Ma'an, l'Istituto Hind Rajab ha annunciato di aver presentato una denuncia al procuratore generale tedesco contro un militare sionista residente a Berlino. La denuncia è stata presentata a seguito della sua partecipazione al crimine di genocidio nella Striscia di Gaza.

L'istituto ha sottolineato di aver richiesto l'arresto di questo militare sionista, di nome Elkana Weidermann, poiché faceva parte del 94° Battaglione della Brigata Kfir.

L'Istituto Hind Rajab ha aggiunto che la denuncia presentata si basa su prove e documenti affidabili, tanto che le dichiarazioni e i video pubblicati da Weidermann dimostrano il suo ruolo nella tortura dei prigionieri palestinesi. In un'intervista, ha confessato di aver usato cani contro i prigionieri palestinesi e ha accolto con favore l'ostruzione dell'ingresso degli aiuti umanitari nella Striscia di Gaza.