Corea del Nord: la denuclearizzazione della penisola coreana è una vana illusione

Secondo l'agenzia di stampa Abna, che cita l'agenzia di stampa sudcoreana "Yonhap", la Corea del Nord ha definito sabato l'idea della denuclearizzazione nucleare della penisola coreana una "vana illusione" e un "sogno irraggiungibile".
Queste dichiarazioni arrivano poche ore prima che il governo sudcoreano annunciasse che il presidente del Paese, Lee Jae-myung, avrebbe discusso l'argomento con il presidente cinese, Xi Jinping.
Yonhap ha riferito che l'incontro tra i leader dei due Paesi si terrà oggi (sabato) a margine del vertice di cooperazione economica Asia-Pacifico (APEC) nella città di Gyeongju, nel sud-est della Corea del Sud.
Anche l'ufficio presidenziale della Corea del Sud ha annunciato che la questione della denuclearizzazione nucleare della penisola coreana sarà uno dei temi principali di discussione tra i due presidenti.
In precedenza, l'agenzia di stampa Reuters aveva citato il Dipartimento di Stato americano affermando che la politica di Washington nei confronti della Corea del Nord rimane incentrata sulla denuclearizzazione nucleare di Pyongyang.
