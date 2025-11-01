CNN rivela: le azioni dietro le quinte di Obama contro Trump

Secondo l'agenzia di stampa Abna, la rete americana CNN ha riferito che l'ex presidente Barack Obama è estremamente preoccupato per le politiche di Donald Trump in vari ambiti, in particolare contro i Democratici.

Il rapporto afferma che Obama, dopo essere apparso meno davanti alle telecamere durante l'era Biden, intende elaborare una strategia con la partecipazione della nuova generazione di Democratici, con l'obiettivo di esercitare pressione sui funzionari politici americani riguardo la riorganizzazione dei distretti elettorali (gerrymandering).

Il rapporto prosegue sottolineando che Obama ha avvertito che Trump sta ostacolando il percorso dei Democratici verso il potere e che il pericolo che deriva da lui è una seria minaccia per i Democratici. Ha anche fatto riferimento all'aumento delle tensioni legali e politiche in America e ha sottolineato che è necessario adottare un approccio diverso ed efficace per affrontare queste sfide.

Per questo motivo, Obama sta cercando di tenere riunioni private e segrete con i leader e gli alleati del suo partito, trasmettendo il messaggio che è necessario contrastare le azioni rischiose di Trump in America.