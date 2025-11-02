Obama: La situazione negli Stati Uniti è molto grave / Trump e la sua famiglia sono diventati più ricchi

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, citando Russia Al-Youm, Barack Obama, l'ex presidente degli Stati Uniti, durante un discorso nel New Jersey a sostegno del candidato democratico della regione, ha detto: "Le condizioni sono peggiorate durante l'era Trump e la gente comune è diventata più povera."

Ha aggiunto: "Nel frattempo, le persone vicine a Trump sono diventate più ricche, e lui cerca di distogliere l'attenzione della gente dai loro problemi."

Obama ha aggiunto: "Vediamo tutte queste sciocchezze ogni giorno nelle notizie, teorie del complotto, video bizzarri di Trump che indossa una corona e lancia escrementi sui manifestanti. Tutte queste azioni sono fatte per distogliere la vostra attenzione dalla realtà: la vostra situazione non è migliorata. Ogni giorno in America è Halloween."

Ha dichiarato: "Non che non ci aspettassimo questa situazione, no; ma non ci aspettavamo che fosse così grave. Avevo avvertito in precedenza. La gente ha votato per Trump a causa della cattiva situazione economica, ma le condizioni sono peggiorate ed è migliorata solo per Trump e la sua famiglia. I costi sanitari in America aumenteranno di due o tre volte."