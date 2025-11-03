Araqchi: Abbiamo testato i nostri missili in un combattimento reale

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, Abbas Araghchi, Ministro degli Esteri iraniano, in un'intervista con Al Jazeera, ha dichiarato: Siamo pronti per ogni eventualità e ci aspettiamo un'azione aggressiva da parte del regime sionista. Siamo al culmine della prontezza a tutti i livelli e Israele subirà un'altra sconfitta in qualsiasi guerra futura.

Ha aggiunto: Abbiamo acquisito molta esperienza dalla recente guerra e abbiamo testato i nostri missili in un combattimento reale. Se il regime sionista intraprenderà un'azione aggressiva, ciò avrà gravi conseguenze per esso.

Il Ministro degli Esteri iraniano ha sottolineato: Israele ha cercato di espandere la portata della guerra nella regione prendendo di mira le nostre strutture petrolifere. Siamo riusciti a gestire la guerra con Israele in modo eccellente e abbiamo impedito che si espandesse nella regione.

Ha aggiunto: Il regime sionista non avrebbe potuto iniziare una guerra contro l'Iran senza il via libera degli Stati Uniti e non avrebbe iniziato una guerra contro l'Iran. Netanyahu è un criminale di guerra ed è stato dimostrato alla regione che il suo vero nemico è Israele.

Araqchi ha affermato: Siamo pronti a dialogare per affrontare le preoccupazioni sul nostro programma nucleare e sottolineiamo la natura pacifica del nostro programma nucleare. È possibile raggiungere un accordo equo, ma Washington ha posto condizioni impossibili e inaccettabili. Non ci sarà negoziazione sul nostro programma missilistico e nessuna persona ragionevole si disarma.

Abbas Araghchi ha sottolineato: Non possiamo fermare l'arricchimento dell'uranio, e ciò che non è stato raggiunto con la guerra non si ottiene nemmeno attraverso la via politica. Non abbiamo il desiderio di negoziare direttamente con Washington ed è possibile raggiungere un accordo attraverso il dialogo indiretto.

Ha chiarito: I materiali nucleari sono rimasti sotto le macerie delle strutture nucleari bombardate e non sono stati trasferiti altrove. I nostri edifici e attrezzature nucleari sono stati danneggiati, ma la nostra tecnologia è ancora intatta.

Araqchi ha sottolineato: L'attivazione del meccanismo "snapback" da parte degli europei è illegale e non c'è consenso internazionale sulle sanzioni contro di noi. La nostra priorità è rafforzare i legami con i paesi vicini e siamo pronti a interagire con l'Occidente senza alcuna imposizione.

Riguardo alla Siria, ha detto: Sosteniamo l'indipendenza e l'integrità territoriale della Siria e condanniamo gli attacchi nemici israeliani contro di essa.