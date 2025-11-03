Ulyanov: L'Iran decide autonomamente il futuro del suo programma nucleare

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, Mikhail Ulyanov, Rappresentante Permanente della Russia presso le organizzazioni internazionali con sede a Vienna, ha dichiarato oggi, domenica, all'agenzia di stampa RIA Novosti: Le autorità iraniane decideranno autonomamente il futuro del loro programma nucleare.

Il Rappresentante Permanente della Russia presso le organizzazioni internazionali con sede a Vienna ha proseguito: Non ci sono restrizioni in merito, a condizione che tali attività siano svolte esclusivamente per scopi pacifici e siano sotto l'efficace supervisione dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica (AIEA).

Successivamente, in risposta a una domanda sul fatto che Teheran, con la revoca delle restrizioni ufficiali (scadenza della Risoluzione 2231 del Consiglio di Sicurezza), possa compiere ulteriori passi nello sviluppo del suo programma nucleare, ha affermato: Non è ancora chiaro se l'Iran farà ulteriori passi nello sviluppo del suo programma nucleare. Questo sarà determinato dalle autorità iraniane stesse. In linea di principio, il Trattato di Non Proliferazione (TNP) non prevede restrizioni o divieti rigidi, a condizione che le attività nucleari siano svolte esclusivamente per scopi pacifici e siano sotto l'efficace supervisione dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica.