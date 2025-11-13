Al Mayadeen rivela una copia del rapporto sulla cooperazione tra Iran e AIEA

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, la rete Al Mayadeen ha annunciato di aver ricevuto una copia del rapporto di "Rafael Grossi", direttore generale dell'AIEA, riguardo all'adesione dell'Iran al Trattato di non proliferazione nucleare e all'accordo del Cairo sul programma nucleare di Teheran.

Secondo il rapporto di Al Mayadeen, "L'Iran ha informato l'Agenzia che qualsiasi cooperazione con l'AIEA sarà soggetta alla decisione del Consiglio Supremo di Sicurezza Nazionale iraniano."

Al Mayadeen ha aggiunto: "Il rapporto di Grossi indica che l'Agenzia ha perso la sua informazione continua sulle scorte di materiale nucleare iraniano che il paese aveva precedentemente dichiarato."

La rete televisiva ha citato Grossi, il quale ha aggiunto di aver affermato che: "La mancanza di informazioni e l'incapacità dell'Agenzia di verificare la quantità di uranio altamente arricchito che l'Iran ha prodotto e accumulato è fonte di seria preoccupazione."