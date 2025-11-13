  1. Home
  2. servizio
  3. Iran

Al Mayadeen rivela una copia del rapporto sulla cooperazione tra Iran e AIEA

13 novembre 2025 - 11:01
News ID: 1749949
Source: ABNA24
Al Mayadeen rivela una copia del rapporto sulla cooperazione tra Iran e AIEA

La rete Al Mayadeen è venuta in possesso di una copia del rapporto dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica (AIEA) che conferma la cooperazione dell'Iran con questa istituzione internazionale.

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, la rete Al Mayadeen ha annunciato di aver ricevuto una copia del rapporto di "Rafael Grossi", direttore generale dell'AIEA, riguardo all'adesione dell'Iran al Trattato di non proliferazione nucleare e all'accordo del Cairo sul programma nucleare di Teheran.

Secondo il rapporto di Al Mayadeen, "L'Iran ha informato l'Agenzia che qualsiasi cooperazione con l'AIEA sarà soggetta alla decisione del Consiglio Supremo di Sicurezza Nazionale iraniano."

Al Mayadeen ha aggiunto: "Il rapporto di Grossi indica che l'Agenzia ha perso la sua informazione continua sulle scorte di materiale nucleare iraniano che il paese aveva precedentemente dichiarato."

La rete televisiva ha citato Grossi, il quale ha aggiunto di aver affermato che: "La mancanza di informazioni e l'incapacità dell'Agenzia di verificare la quantità di uranio altamente arricchito che l'Iran ha prodotto e accumulato è fonte di seria preoccupazione."

Your Comment

You are replying to: .
captcha