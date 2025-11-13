Nuove Sanzioni USA contro l'Iran

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha reso pubbliche nuove sanzioni relative all'Iran questo mercoledì.

A tal riguardo, il sito web del Dipartimento del Tesoro USA ha affermato: "Oggi, l'Ufficio per il Controllo dei Beni Esteri (OFAC) del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti sanziona 32 individui ed entità con sede in Iran, Emirati Arabi Uniti, Turchia, Cina, Hong Kong, India, Germania e Ucraina che gestiscono diverse reti di approvvigionamento per sostenere la produzione di missili balistici e veicoli aerei senza pilota (UAV) da parte dell'Iran!"

Secondo il sito web, John K. Hurley, Vice Segretario del Tesoro per il Terrorismo e l'Intelligence Finanziaria degli Stati Uniti, ha affermato: "In tutto il mondo, l'Iran utilizza i sistemi finanziari per procurarsi componenti per i suoi programmi nucleari e di armi convenzionali! Su ordine del Presidente Trump, stiamo esercitando la massima pressione sull'Iran per porre fine alla minaccia nucleare di Teheran."

L'affermazione di Washington arriva mentre l'Iran ha ripetutamente dichiarato che il programma missilistico e UAV di Teheran ha un carattere puramente difensivo e che il suo programma nucleare è pacifico.

Questo avviene mentre, nei mesi scorsi e nel mezzo delle consultazioni indirette tra Teheran e Washington, gli Stati Uniti e i sionisti occupanti hanno aggredito l'Iran, in un atto contrario a tutte le convenzioni internazionali.