La versione russa sui punti focali dei colloqui tra Lavrov e Araghchi

13 novembre 2025 - 11:02
Mosca ha dichiarato, riguardo ai colloqui tra i ministri degli Esteri di Iran e Russia: "I ministri degli Esteri dei due Paesi hanno scambiato opinioni sulle questioni bilaterali in corso e sui temi regionali."

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, citando l'agenzia di stampa Sputnik, il Ministero degli Esteri russo ha rilasciato una dichiarazione questo mercoledì, annunciando: "Si è tenuta una conversazione telefonica tra Sergei Lavrov, Ministro degli Affari Esteri russo, e Abbas Araghchi, Viceministro degli Affari Esteri iraniano."

La dichiarazione rilasciata dal Ministero degli Esteri russo in merito afferma: "I ministri degli Esteri dei due Paesi hanno scambiato opinioni sulle questioni bilaterali in corso e sui temi regionali."

La dichiarazione ha poi aggiunto: "I ministri degli Esteri di Iran e Russia, durante questa consultazione telefonica, hanno anche chiesto a Kabul e Islamabad di continuare i colloqui per risolvere le controversie attraverso mezzi diplomatici e metodi incentrati sul dialogo."

