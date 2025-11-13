Marker: La Fuga degli Israeliani è Preoccupante

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, citando Shahab, il quotidiano Marker ha riferito che il numero di sionisti in fuga dai territori occupati è aumentato del 50% negli ultimi due anni; questo mentre il numero di sionisti che sono tornati in questa regione è molto basso.

Il rapporto prosegue affermando che il numero di sionisti in fuga dai territori occupati raggiungerà le 56.000 persone entro settembre 2025, il che indica un'intensificazione del fenomeno della migrazione inversa da questa regione.

Nel rapporto si sottolinea che la maggior parte dei migranti in uscita sono sionisti istruiti e la maggior parte di coloro che viaggiano verso i territori occupati sono ucraini sfollati a causa della guerra.

Il rapporto descrive la guerra di Gaza e le sue profonde conseguenze sui territori occupati come le ragioni più importanti per l'intensificazione della migrazione inversa.