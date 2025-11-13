Annunciata la Lista dei Seggi dei Partiti Sciiti nel Parlamento Iracheno

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, citando il sito di notizie iracheno "Al-Masala", in base ai risultati annunciati, è stato dichiarato il numero di seggi ottenuti dai partiti sciiti in tutto l'Iraq.

Secondo questo rapporto: la Coalizione Ricostruzione e Sviluppo (I'tilaf al-Bina' wal-Tanmiya) è al primo posto con 46 seggi, lo Stato di Diritto (Dawlat al-Qanun) è al secondo posto con 30 seggi, il Movimento al-Sadiqun è al terzo posto con 27 seggi, e l'Organizzazione Badr è al quarto posto con 18 seggi.

Inoltre, Quwat al-Dawla (Forza dello Stato) con 18 seggi, Huqooq (Diritti) con 6 seggi, al-Asas (La Base) con 8 seggi, Ishraq Kanoun (Splendore di Kanoun) con 8 seggi, al-Qarar (La Decisione) con 6 seggi, e Abshir Ya Iraq (Buone Notizie, o Iraq) con 4 seggi si sono classificati nei posti successivi per il maggior numero di voti ottenuti tra i partiti sciiti.