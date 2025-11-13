Avvertimento dei Rappresentanti Libanesi sugli Obiettivi Espansionistici di USA e Israele

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, citando il canale qatariota Al Jazeera, "Ali Al-Miqdad", rappresentante della fazione di Hezbollah nel parlamento libanese, ha dichiarato in un'intervista con Al Jazeera: "Siamo di fronte a una decisione americana-israeliana che prende di mira non solo il Sud del Libano, ma l'intera regione."
Inoltre, "Nazih Matta", rappresentante della fazione del partito Al-Quwat al-Lubnaniya (Forze Libanesi), ha anch'egli dichiarato al canale qatariota: "L'esercito libanese deve essere responsabile della protezione del Paese."
