Secondo l'agenzia di stampa IRNA, citando Al Jazeera, fonti mediatiche del regime sionista hanno ammesso, citando una fonte di sicurezza del regime, che la potenza militare e gli armamenti dell'Iran hanno destato preoccupazione nei servizi di sicurezza di Tel Aviv.

Secondo questo rapporto, le fonti sioniste hanno sottolineato che la velocità con cui l'Iran sta rafforzando le sue capacità militari è motivo di preoccupazione per il regime sionista.

In precedenza, anche il quotidiano Yedioth Ahronoth aveva riferito che l'Iran sta rapidamente rafforzando le sue capacità missilistiche.

Va notato che durante la guerra imposta di 12 giorni, nell'ondata di attacchi missilistici di rappresaglia iraniani contro i territori occupati, aree importanti e sensibili, tra cui centri segreti di spionaggio e laboratori biologici del regime sionista, sono stati presi di mira.