Netanyahu: Non ce ne andremo dalla Siria!

Secondo l'agenzia di stampa Abna, citando Al Jazeera, Benjamin Netanyahu, Primo Ministro del regime sionista, ha affermato che è possibile raggiungere un accordo con i siriani con comprensione e buon spirito, ma Tel Aviv resta fedele ai suoi principi.

Netanyahu ha anche sostenuto: "Insistiamo sul sostegno agli insediamenti israeliani, specialmente nel nord."

Ha detto: "Ci aspettiamo che la Siria agisca per stabilire una zona smilitarizzata da Damasco alla zona cuscinetto, in particolare Jabal al-Sheikh."

Ha affermato: "Insistiamo sulla difesa dei nostri alleati Drusi e sul fatto che Israele sia al sicuro dagli attacchi di terra."

Ha annunciato che questo regime intende creare una zona smilitarizzata da Damasco a Jabal al-Sheikh, che è la montagna più alta che domina la regione.

Ha sostenuto: "Insistiamo affinché il sud della Siria sia privo di armi, e resteremo nelle aree sotto il nostro controllo."

Queste affermazioni di Netanyahu rivelano esplicitamente l'intenzione di occupare parti della Siria meridionale, un Paese le cui alture del Golan sono già occupate da questo regime e, con il crollo del precedente governo siriano, altre aree sono state aggiunte a questi territori occupati. Netanyahu aveva precedentemente visitato il monte Jabal al-Sheikh.

Venerdì scorso, in linea con le politiche di occupazione di Tel Aviv, i militari sionisti hanno tentato di entrare nel villaggio di Beit Jinn, nella provincia di Quneitra, cosa che ha portato a violenti scontri con gli abitanti del villaggio, e gli aggressori sono fuggiti con 13 feriti, e l'aeronautica di questo regime è intervenuta in loro soccorso.