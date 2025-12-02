Ex Alto Rappresentante UE per la Politica Estera fermata con l'accusa di frode

Secondo l'agenzia di stampa Abna, citando l'agenzia di stampa Sputnik, Federica Mogherini, ex Alto Rappresentante dell'Unione Europea per la Politica Estera, è stata fermata oggi, martedì, con l'accusa di frode.
La polizia belga l'ha fermata in un'operazione su vasta scala contro l'uso improprio dei fondi dell'Unione Europea.
Il fermo dell'ex Alto Rappresentante dell'UE per la Politica Estera è avvenuto con irruzioni al Collegio d'Europa e al Servizio Europeo per l'Azione Esterna come parte di un'indagine sulla frode relativa alla formazione di giovani diplomatici con fondi dell'Unione Europea.
Le autorità belghe avevano precedentemente fermato 3 sospettati in relazione a questo caso.
