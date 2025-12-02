  1. Home
Irlanda: A Putin non deve essere consentito di avere successo in Ucraina!

2 dicembre 2025 - 22:08
Il Primo Ministro irlandese, alla vigilia dell'incontro e delle consultazioni tra la delegazione americana e il Presidente russo, ha affermato in un discorso provocatorio: "A Putin non deve essere consentito di avere successo in Ucraina!"

Secondo l'agenzia di stampa Abna, citando l'agenzia di stampa Al Jazeera, "Micheál Martin", Primo Ministro irlandese, oggi, martedì, alla vigilia dell'incontro e delle consultazioni tra gli inviati statunitensi e il Presidente russo al Cremlino, ha affermato in un discorso provocatorio: "A Putin non deve essere consentito di avere successo in Ucraina!"

Il Primo Ministro irlandese ha inoltre sostenuto: "Il popolo ucraino merita di vivere in sicurezza. Abbiamo fornito 340 milioni di euro in aiuti all'Ucraina e continueremo a sostenere."

"Micheál Martin" ha poi aggiunto: "Oggi annuncerò l'invio di ulteriori aiuti all'Ucraina. Lavoreremo per accelerare il processo di adesione dell'Ucraina all'Unione Europea."

