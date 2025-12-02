Secondo l'agenzia di stampa Abna, citando l'agenzia di stampa Al Jazeera, "Micheál Martin", Primo Ministro irlandese, oggi, martedì, alla vigilia dell'incontro e delle consultazioni tra gli inviati statunitensi e il Presidente russo al Cremlino, ha affermato in un discorso provocatorio: "A Putin non deve essere consentito di avere successo in Ucraina!"

Il Primo Ministro irlandese ha inoltre sostenuto: "Il popolo ucraino merita di vivere in sicurezza. Abbiamo fornito 340 milioni di euro in aiuti all'Ucraina e continueremo a sostenere."

"Micheál Martin" ha poi aggiunto: "Oggi annuncerò l'invio di ulteriori aiuti all'Ucraina. Lavoreremo per accelerare il processo di adesione dell'Ucraina all'Unione Europea."