L'ammissione degli Stati Uniti del fallimento del progetto di cambio di regime in Iran

Secondo l'agenzia di stampa Abna, citando Sputnik, Tom Barrack, inviato speciale di Trump in Siria, ha affermato in un'intervista al National Magazine che Donald Trump e Marco Rubio, il Segretario di Stato americano, non sostengono alcun processo per il cambio di regime in Iran, ma desiderano raggiungere soluzioni regionali.

Ammettendo i tentativi interventisti degli Stati Uniti in Iran, ha dichiarato che Washington ha provato due volte a cambiare il regime in Iran e non ha avuto successo. Barrack ha affermato che queste questioni dovrebbero essere lasciate ai Paesi della regione e che tale azione è più saggia.

Barrack ha affermato che il governo degli Stati Uniti è interessato a raggiungere un accordo con Teheran. Allo stesso tempo, ha posto delle condizioni preliminari per un accordo con l'Iran, dicendo che Teheran deve mostrare serietà e smettere di sostenere le sue forze regionali.

Riguardo alla Siria, ha anche detto che gli Stati Uniti vedono una reale opportunità per un accordo tra Damasco e il regime sionista sui confini e sulle aree sicure, e dopo di ciò, un passo verso la normalizzazione delle relazioni.

Barrack ha aggiunto che l'esperienza dell'Iraq fa parte delle esperienze fallite degli Stati Uniti e non dovrebbe essere ripetuta. L'intervento in quel Paese si è concluso con l'uccisione di centinaia di migliaia di persone e l'abbandono dell'Iraq. Washington ha implementato il modello federale in Iraq, un governo centrale a Baghdad e un sistema curdo nella regione ricca di petrolio. Queste azioni hanno portato alla disintegrazione, come è successo nell'ex Jugoslavia. Gli Stati Uniti hanno speso tre trilioni di dollari e sono stati coinvolti per 20 anni in un periodo storico disastroso, ma sono rimasti senza risultati.

Ha detto che, dopo gli sviluppi nella regione, l'Iran sta dimostrando una forte resistenza in Iraq contro Hezbollah, Hamas e lo Yemen.