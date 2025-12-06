Fidan: Chiediamo un cessate il fuoco in Ucraina e a Gaza

Secondo l'agenzia di stampa Abna, citando l'Agenzia Anadolu, Hakan Fidan, Ministro degli Affari Esteri turco, ha dichiarato oggi, sabato, al Forum di Doha: la Turchia è pronta a fare la sua parte negli sforzi di pace per Gaza. Siamo pronti a contribuire agli sforzi di pace attualmente in corso.

Il Ministro degli Affari Esteri turco, riferendosi alle molteplici sfide nella regione eurasiatica, ha sottolineato: Si stanno compiendo sforzi per migliorare la situazione in Ucraina, Gaza e Siria. Ankara vuole un cessate il fuoco in Ucraina e a Gaza.

In risposta a una domanda sull'eventuale invio di truppe a Gaza, ha aggiunto: La Turchia è pronta a svolgere il suo ruolo. Siamo pronti a sostenere gli sforzi di pace attualmente in corso e, naturalmente, tutti supportano questo processo.

Fidan, riferendosi alle discussioni in corso sulla "Forza di Stabilizzazione Internazionale", ha affermato: Le modalità di attuazione, la missione specifica e il quadro normativo sono ancora in fase di esame. Bisogna essere realistici riguardo alla missione di questa forza e prestare attenzione alle sue sfumature, poiché ci sono specifiche realtà sul campo.

Riguardo alla guerra tra Russia e Ucraina, Fidan ha anche detto: Sembra che l'Europa abbia bisogno di soluzioni più creative e flessibili in assenza degli Stati Uniti. A mio parere, l'unico modo realistico per porre fine a questa guerra è indirizzare le parti verso i negoziati di pace e, se necessario, sotto pressione. Ovviamente, i negoziati sono già in corso.