Attacchi aerei degli occupanti sulla città di Gaza e continua violazione del cessate il fuoco

Secondo l'agenzia di stampa Abna, citando l'Agenzia di stampa Shahab, fonti di notizie hanno riportato la continuazione degli attacchi del regime sionista su Gaza e la violazione del cessate il fuoco da parte degli occupanti.
Queste fonti hanno annunciato che il regime sionista ha utilizzato dei quadricotteri per sparare contro le case dei cittadini palestinesi nel quartiere di Al-Shuja'iyya nella città di Gaza.
Non sono ancora state riportate notizie di potenziali vittime di questo crimine e della violazione del cessate il fuoco.
D'altra parte, fonti mediche hanno riportato il martirio di 4 palestinesi negli attacchi odierni dell'esercito di occupazione del regime sionista.
Fonti dell'Ospedale Shifa a Gaza hanno annunciato che finora 3 persone sono state uccise a colpi di arma da fuoco dai soldati sionisti fuori dalla linea gialla a Beit Lahia, nel nord della Striscia.
Inoltre, alcune fonti hanno anche riportato il martirio di una persona a Jabalia, nel nord della Striscia di Gaza, colpita dagli occupanti israeliani. Diverse persone sono state finora ferite a seguito degli attacchi degli occupanti israeliani.
Il corrispondente di Al Jazeera ha anche riferito che il processo di bombardamento e distruzione delle case dei palestinesi in alcune aree di Rafah, nel sud della Striscia di Gaza, continua.
Your Comment