Ultimi Dati sulle Vittime e i Feriti degli Attacchi del Regime Sionista a Gaza

Secondo l'agenzia di stampa Abna, citando l'Agenzia di stampa Shahab, il Ministero della Salute palestinese nella Striscia di Gaza ha rilasciato una nuova dichiarazione che annuncia gli ultimi dati sui martiri e i feriti degli attacchi dell'esercito del regime sionista nella Striscia di Gaza dal 7 ottobre dello scorso anno fino ad ora.

Secondo il Ministero della Salute palestinese nella Striscia di Gaza, a seguito degli attacchi dell'esercito del regime sionista nella Striscia di Gaza dal 7 ottobre 2023 fino a questo momento, 70.354 persone sono state martirizzate.

Inoltre, questa istituzione medica palestinese ha dichiarato che il numero totale di feriti negli attacchi dell'esercito del regime sionista nella Striscia di Gaza dall'inizio della guerra in questa area ha raggiunto 171.030 persone.

Il Ministero ha annunciato che, anche nelle ultime 48 ore, i corpi di 6 martiri sono stati trasferiti in ospedale. Una persona è stata recentemente martirizzata negli attacchi del regime sionista. I corpi di 5 martiri sono stati estratti dalle macerie. Nello stesso periodo, 15 persone sono state ferite.

Migliaia di altre persone sono ancora disperse e sepolte sotto le macerie nella Striscia di Gaza.

Dal momento in cui è stato istituito il cessate il fuoco l'11 ottobre 2025, finora 367 persone sono state martirizzate e altre 953 sono rimaste ferite. Inoltre, in questo periodo, i corpi di 624 martiri sono stati estratti dalle macerie.