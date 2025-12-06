Gli Stati Uniti Ammettono il Fallimento delle Mosse di Washington contro i Gruppi di Resistenza Iracheni

Secondo l'agenzia di stampa Abna, citando Rudaw, il portavoce del Dipartimento di Stato americano ha ammesso il fallimento dei tentativi di Washington contro la Resistenza in Iraq.

Ha espresso delusione per il fatto che il governo iracheno non abbia ceduto alle pressioni della Casa Bianca per bloccare i beni di Hezbollah e Ansar Allah.

Ha affermato che gli Stati Uniti si aspettano che Baghdad intraprenda azioni pratiche contro i gruppi armati (la Resistenza).

Il portavoce del Dipartimento di Stato americano ha dichiarato: "Siamo rimasti delusi dalla ritirata dell'Iraq dalla decisione di bloccare i beni di Hezbollah libanese e degli Houthi (Ansar Allah dello Yemen)."

Ha sostenuto: "Questi gruppi sono pericolosi per la regione e per il mondo, e tutti i paesi dovrebbero assicurarsi che il loro territorio non venga utilizzato da questi gruppi per scopi di addestramento, raccolta di fondi, acquisizione di armi o esecuzione di attacchi."

Il portavoce del Dipartimento di Stato americano ha parlato della continua pressione di Washington sull'Iraq per limitare i gruppi di resistenza e ha affermato che questi gruppi rappresentano un pericolo per gli interessi degli Stati Uniti e dell'Iraq.