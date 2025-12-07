Qatar: Qualsiasi problema con l'Iran coinvolgerebbe tutti i paesi della regione

Secondo quanto riportato dall'agenzia ABNA, citando Al Jazeera, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, Primo Ministro del Qatar, ha dichiarato oggi: "Non sono in corso sforzi per una soluzione diplomatica del dossier nucleare iraniano. Qualsiasi complicazione con l'Iran ha conseguenze e impatti diretti sui paesi dell'area."

Ha inoltre aggiunto: "Le nostre relazioni con Hamas risalgono a 13 anni fa su richiesta degli Stati Uniti. A causa di questo legame siamo stati oggetto di critiche e attacchi. Tuttavia, i nostri contatti con Hamas hanno portato all'accordo di cessate il fuoco a Gaza e alla liberazione dei prigionieri. Il nostro sostegno è rivolto agli abitanti della Striscia di Gaza, non al movimento Hamas. Le accuse di finanziamento del Qatar a Hamas sono infondate."

Al Thani ha poi affermato: "Attaccare un paese mediatore da parte di una delle fazioni in conflitto è immorale e privo di senso. L'attacco di Israele a Doha è avvenuto mentre stavamo cercando di convincere Hamas ad accettare l'accordo di tregua."

Ha concluso dicendo: "Continueremo a sostenere il popolo palestinese, ma non ricostruiremo mai ciò che altri hanno distrutto. Gli abitanti di Gaza non vogliono lasciare la propria terra e nessuno può costringerli a farlo."