Danni per 100 milioni di dollari alla famosa portaerei USA a causa dello Yemen

Secondo quanto riportato dall'agenzia ABNA, citando Al-Mayadeen, i media israeliani hanno riferito, citando la Marina degli Stati Uniti, che la portaerei Harry S. Truman ha subito perdite finanziarie pari a 100 milioni di dollari durante la sua missione di otto mesi.

Secondo il rapporto, la Truman è una delle navi più importanti e conosciute degli Stati Uniti, in servizio dal 1998. Ha partecipato agli attacchi statunitensi contro lo Yemen nel 2024 ed è stata più volte bersagliata dai missili yemeniti nel Mar Rosso.

In precedenza, la rivista americana National Interest aveva riferito che la portaerei Truman non sarà inviata in alcuna missione nel prossimo futuro. Il rapporto specifica che inizierà un processo di rifornimento e di riparazioni estese che richiederà diversi anni. La rivista ha sottolineato che la nave, inviata per contrastare gli yemeniti, ha subito gravi danni e si sta avviando verso una fase di manutenzione straordinaria.